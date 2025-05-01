Лидер Барселоны разразился критикой в адрес своей команды: в чем причина

Футболист Барселоны Рафинья раскритиковал свою команду после матча с Интером. Все из-за большого количества пропущенных голов.

В среду, 30 апреля, на стадионе "Эстадио Олимпико" в столице Каталонии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились Барселона и Интер. Команды расписали сверхрезультативную ничью со счетом 3:3.

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Что сказал Рафинья о ничьей

Игрок отметил, что нельзя пропускать так много, когда играешь на домашнем стадионе и это недопустимо, пишет 24 канал со ссылкой на Barca Universal.

Мы могли достичь лучшего результата. Да, это не худший результат, но наша задача – всегда быть победителями здесь. Мы отдадим все силы, чтобы пройти в следующий раунд,

– сказал Рафинья.

Он также добавил, что надо отдать должное Интеру, ведь команда провела очень сильный матч.

Справка. В сезоне-2024/2025 Рафинья сыграл 50 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 23 результативные передачи.

Отметим, что второй полуфинальный матч между Барселоной и Интером состоится 6 мая.