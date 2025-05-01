У середу, 30 квітня, на стадіоні "Естадіо Олімпіко" у столиці Каталонії відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрілися Барселона та Інтер. Команди розписали надрезультативну нічию з рахунком 3:3.

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Що сказав Рафінья про нічию

Гравець зазначив, що не можна пропускати так багато, коли граєш на домашньому стадіоні і це неприпустимо, пише 24 канал з посиланням на Barca Universal.

Ми могли досягти кращого результату. Так, це не найгірший результат, але наше завдання – завжди бути переможцями тут. Ми віддамо всі сили, щоб пройти до наступного раунду,

– сказав Рафінья.

Він також додав, що треба віддати належне Інтеру, адже команда провела дуже сильний матч.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Рафінья зіграв 50 матчів, у яких забив 30 голів та віддав 23 результативні передачі.

Відзначимо, що другий півфінальний матч між Барселоною та Інтером відбудеться 6 травня.