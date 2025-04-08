Топ-клубы АПЛ могут потерять миллиарды после заявлений Трампа

Владельцы футбольных клубов Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал могут потерять миллиарды. Все из-за последнего заявления президента США Дональда Трампа.

В среду, в день, который он назвал "Днем освобождения", Дональд Трамп объявил о введении ряда тарифов в отношении стран по всему миру. Белый дом аргументировал это тем, что Трамп хочет уменьшить разрыв между стоимостью товаров, которые страна покупает в других странах, и стоимостью тех, которые она им продает.

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Из-за Трампа могут пострадать футбольные клубы

Футбольные клубы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал полностью или мажоритарно принадлежат американским бизнесменам или компаниям, пишет 24 канал со ссылкой на Sport Bible.

Отмечается, что 500 самых богатых людей в мире понесли "самые большие двухдневные потери за всю историю" из-за объявления Трампа о тарифах. Миллиардеры потеряли общую сумму в 485 миллиардов долларов с момента открытия фондовых рынков в четверг.

В отчете добавляется, что вне спорта основатель Meta Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиарда долларов – больше, чем кто-либо другой в их списке.

Напомним, что последние заявления Дональда Трампа подвергаются массовой критике со стороны общества.