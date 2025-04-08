Топ-клубы АПЛ могут потерять миллиарды после заявлений Трампа
- Владельцы Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и Арсенала могут потерять миллиарды из-за новых тарифов, объявленные Дональдом Трампом.
- 500 самых богатых людей мира понесли значительные финансовые потери на общую сумму 485 миллиардов долларов после заявлений Трампа.
- Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиардов долларов, больше всего среди миллиардеров, из-за изменений на фондовых рынках.
- Заявления Трампа подвергаются массовой критике со стороны общества.
Владельцы футбольных клубов Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал могут потерять миллиарды. Все из-за последнего заявления президента США Дональда Трампа.
В среду, в день, который он назвал "Днем освобождения", Дональд Трамп объявил о введении ряда тарифов в отношении стран по всему миру. Белый дом аргументировал это тем, что Трамп хочет уменьшить разрыв между стоимостью товаров, которые страна покупает в других странах, и стоимостью тех, которые она им продает.
Читайте также Ла Лига подала жалобу на Барселону из-за регистрации Ольмо
Из-за Трампа могут пострадать футбольные клубы
Футбольные клубы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал полностью или мажоритарно принадлежат американским бизнесменам или компаниям, пишет 24 канал со ссылкой на Sport Bible.
Отмечается, что 500 самых богатых людей в мире понесли "самые большие двухдневные потери за всю историю" из-за объявления Трампа о тарифах. Миллиардеры потеряли общую сумму в 485 миллиардов долларов с момента открытия фондовых рынков в четверг.
В отчете добавляется, что вне спорта основатель Meta Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиарда долларов – больше, чем кто-либо другой в их списке.
Напомним, что последние заявления Дональда Трампа подвергаются массовой критике со стороны общества.