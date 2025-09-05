Невыразимая потеря для регбийной семьи: на войне погиб экс-игрок Днепра Алексей Розенталь
- Алексей Розенталь, экс-игрок регбийного клуба Днепр, погиб в боях за Украину 1 сентября 2025 года.
- Он был награжден многочисленными наградами за мужество, включая "Стальной Крест" и "Золотой Крест".
- Розенталь участвовал в боях на запорожском и харьковском направлениях, в Бахмуте и Авдеевке, служил в Вооруженных силах Украины с начала полномасштабного вторжения.
Украинский спорт понес тяжелую утрату. В боях с коварным врагом отдал свою жизнь за Украину игрок регбийного клуба Днепр Алексей Розенталь.
Один из основателей регбийного клуба Днепр Алексей "Внук" Розенталь погиб 1 сентября 2025 года. Спортсмену было 34 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию регби Украины.
Что известно о погибшем на войне регбисте?
Алексей Розенталь был родом из Днепра. Спортсмен был одним из основателей и первых игроков регбийного клуба Днепр. Он играл на позиции хукера – одной из основных в регби.
Из-за тяжелой травмы был вынужден преждевременно завершить спортивную карьеру.
В начале полномасштабного вторжения вместе с другими ребятами из команды присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала служил в 98-м батальоне ТрО, который затем стал 1-м механизированным батальоном 3-й штурмовой бригады. Прошел путь от гранатометчика, мастера в работе с АГС и МК19, до пилота БПЛА.
Участвовал в боях на запорожском и харьковском направлениях, в Бахмуте и Авдеевке. За личное мужество был награжден отличиями "Стальной Крест", "Золотой Крест", "Крест Храбрых", медалью "Рыцарский Крест" и орденом "За мужество" III степени.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Алексея Розенталя. Вечная память павшему защитнику Украины!
