Один из основателей регбийного клуба Днепр Алексей "Внук" Розенталь погиб 1 сентября 2025 года. Спортсмену было 34 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию регби Украины.

Что известно о погибшем на войне регбисте?

Алексей Розенталь был родом из Днепра. Спортсмен был одним из основателей и первых игроков регбийного клуба Днепр. Он играл на позиции хукера – одной из основных в регби.

Из-за тяжелой травмы был вынужден преждевременно завершить спортивную карьеру.

В начале полномасштабного вторжения вместе с другими ребятами из команды присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала служил в 98-м батальоне ТрО, который затем стал 1-м механизированным батальоном 3-й штурмовой бригады. Прошел путь от гранатометчика, мастера в работе с АГС и МК19, до пилота БПЛА.

Участвовал в боях на запорожском и харьковском направлениях, в Бахмуте и Авдеевке. За личное мужество был награжден отличиями "Стальной Крест", "Золотой Крест", "Крест Храбрых", медалью "Рыцарский Крест" и орденом "За мужество" III степени.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Алексея Розенталя. Вечная память павшему защитнику Украины!

