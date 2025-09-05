Один із засновників регбійного клубу Дніпро Олексій "Внук" Розенталь загинув 1 вересня 2025 року. Спортсмену було 34 роки, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію регбі України.

Що відомо про загиблого на війні регбіста?

Олексій Розенталь був родом із Дніпра. Спортсмен був одним із засновників та перших гравців регбійного клубу Дніпро. Він грав на позиції хукера – одній з основних у регбі.

Через важку травму був змушений передчасно завершити спортивну кар'єру.

На початку повномасштабного вторгнення разом з іншими хлопцями з команди долучився до лав Збройних сил України. Спочатку служив у 98-му батальйоні ТрО, який потім став 1-м механізованим батальйоном 3-ї штурмової бригади. Пройшов шлях від гранатометника, майстра у роботі з АГС та МК19, до пілота БПЛА.

Брав участь у боях на запорізькому та харківському напрямках, у Бахмуті та Авдіївці. За особисту мужність був нагороджений відзнаками "Сталевий Хрест", "Золотий Хрест", "Хрест Хоробрих", медаллю "Лицарський Хрест" та орденом "За мужність" III ступеня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Олексія Розенталя. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!

Раніше повідомлялося про загибель фаната футбольного клубу Дніпро Євгена Коротченка. З початку повномасштабного вторгнення він служив зв'язківцем на флоті.