Печальная весть пришла с фронта. На войне против России погиб отец голкипера харьковского Металлиста 1925 года Максима Соловья.

Андрей Соловей защищал Украину от врага в составе 225-го отдельного штурмового полка. Трагическую новость сообщил харьковский Металлист 1925 в своем профиле в инстаграме, передает 24 Канал.

Отец молодого вратаря харьковчан выполнял задачи на самых адских направлениях фронта.

Харьковский клуб выразил соболезнования своему футболисту и другим родным защитника Украины.

Редакция сайта 24 Канала выражает искренние соболезнования семье защитника Украины! Вечная и светлая память!

17-летний вратарь Металлиста 1925, который играет за юношескую команду харьковчан.

В текущем сезоне-2025/2026 принял участие в 7 матчах юношей Металлиста 1925, в которых пропустил 9 голов и отыграл 3 поединка на ноль (данные Transfermarkt).

Дважды был в заявке главной команды Металлиста 1925 в поединках против Колоса и Полтавы. Сейчас Максим Соловей, выступающий под 12-м номером, еще не дебютировал за основу харьковчан.

Напомним, что недавно стало известно о гибели на фронте украинского шахматиста Антона Болдырева. Спортсмен был старшим лейтенантом и командиром взвода. Погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.