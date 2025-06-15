Украинские гимнасты в Германии устроили погром: что известно об участниках скандала

Лидеры сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев и Владислав Грика оказались в центре скандальной ситуации. Спортсмены устроили беспорядок в своем номере в отеле.

Титулованные украинские гимнасты разгромили номер в отеле, в котором проживали во время чемпионата Европы в Германии. 24 Канал собрал главные события инцидента.

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Конфликт накануне Евро-2025 по спортивной гимнастике

Чемпионат Европы-2025 по спортивной гимнастике проходил в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. По итогу соревнований украинские спортсмены завоевали одну медаль – Назар Чепурной получил "бронзу" в опорном прыжке.

Большие надежды были связаны с выступлением олимпийского чемпиона Олега Верняева. Однако опытный гимнаст не смог побороться за подиум.

Накануне Евро-2025 в сборной Украины произошел скандал. Гимнасты пригрозили бойкотом первенства из-за отстранения их тренера Геннадия Сартинского. Вице-президент федерации Стелла Захарова обвинила Олега Верняева в организации бунта. В конце концов спортсмены отправились на чемпионат Европы.

Украинские гимнасты угрожали бойкотом ЧЕ-2025 / фото из инстаграма Олега Верняева

Что случилось в номере Верняева и Грика

После завершения чемпионата в СМИ появились фотографии из гостиничного номера в Германии, где проживали украинские гимнасты – Олег Верняев и Владислав Грика. Спортсмены выехали из жилья, оставив беспорядок: сломаны две прикроватные лампы, лампа на столе, крышка унитаза, а в ванной сифон был засорен рвотой.

Администрация отеля выставила счет украинской стороне за причиненный беспорядок – 370 евро. Штраф из собственного кармана оплатил Верняев.

Что именно случилось в номере отеля Dorint в Лейпциге – точно не известно. Спортсмены пока воздерживаются от комментариев.

Что оставили после себя украинские гимнасты в отеле / фото Телеграф

Реакция Стеллы Захаровой

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова резко отреагировала на инцидент. Она назвала "позором" поведение украинских спортсменов. По ее мнению, сборники не должны так себя вести, ведь за рубежом представляют нашу страну.

Отметим, что сборная Украины заняла на ЧЕ-2025 11-е место. Олег Верняев стал 41-м в многоборье. Возможно, негативные результаты повлияли на поведение спортсменов.