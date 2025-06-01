Конкурент Лунина получил космическое предложение из Саудовской Аравии: покинет ли он Реал
- Тибо Куртуа получил предложение от клуба из Саудовской Аравии на сумму 100 миллионов евро за трехлетний контракт, но решил его отклонить.
- Куртуа желает продолжить карьеру в мадридском Реале и мечтает завершить карьеру в этом клубе.
- В сезоне-2024/2025 Куртуа сыграл 46 матчей за Реал, пропустил 55 мячей и 14 раз оставил ворота "на ноль".
- Реал Мадрид планирует укрепить вратарскую позицию по решению Хаби Алонсо и Флорентино Переса.
Голкипер Реала Тибо Куртуа получил предложения от клуба из Саудовской Аравии на бешеную сумму. Он принял окончательное решение относительно своего будущего.
На подписание Тибо Куртуа претендуют несколько престижных клубов. В частности он несколько раз получал предложения из Саудовской Аравии.
Читайте также Бельгия уволила скандального тренера перед матчами с Украиной в Лиге наций
Принял ли Куртуа предложение
Бельгийский голкипер получил чрезвычайно выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии в виде 100 миллионов евро за трехлетний контракт, пишет 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.
Однако бельгийский вратарь решил его отклонить. Его цель – продолжить сотрудничество с мадридским Реалом. Более того, Куртуа мечтает завершить карьеру именно в составе "Королевского клуба".
Справка. В сезоне-2024/2025 Тибо Куртуа сыграл 46 матчей за Реал, в которых пропустил 55 мячей и 14 раз отстоял "на ноль".
Напомним, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес решили, что Реалу стоит укрепить вратарскую позицию.