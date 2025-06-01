Конкурент Лунина получил космическое предложение из Саудовской Аравии: покинет ли он Реал

Голкипер Реала Тибо Куртуа получил предложения от клуба из Саудовской Аравии на бешеную сумму. Он принял окончательное решение относительно своего будущего.

На подписание Тибо Куртуа претендуют несколько престижных клубов. В частности он несколько раз получал предложения из Саудовской Аравии.

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Принял ли Куртуа предложение

Бельгийский голкипер получил чрезвычайно выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии в виде 100 миллионов евро за трехлетний контракт, пишет 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Однако бельгийский вратарь решил его отклонить. Его цель – продолжить сотрудничество с мадридским Реалом. Более того, Куртуа мечтает завершить карьеру именно в составе "Королевского клуба".

Справка. В сезоне-2024/2025 Тибо Куртуа сыграл 46 матчей за Реал, в которых пропустил 55 мячей и 14 раз отстоял "на ноль".

Напомним, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес решили, что Реалу стоит укрепить вратарскую позицию.