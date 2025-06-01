На підписання Тібо Куртуа претендують кілька престижних клубів. Зокрема він кілька разів отримував пропозиції з Саудівської Аравії.

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Чи прийняв Куртуа пропозицію

Бельгійський голкіпер отримав надзвичайно вигідну пропозицію від клубу із Саудівської Аравії у вигляді 100 мільйонів євро за трирічний контракт, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.

Проте бельгійський воротар вирішив її відхилити. Його мета – продовжити співпрацю з мадридським Реалом. Більше того, Куртуа мріє завершити кар’єру саме в складі "Королівського клубу".

Довідка. У сезоні-2024/2025 Тібо Куртуа зіграв 46 матчів за Реал, у яких пропустив 55 м'ячів та 14 разів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, що Хабі Алонсо та Флорентіно Перес вирішили, що Реалу варто зміцнити воротарську позицію.