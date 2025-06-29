Блогер снова победил боксера: Пол одолел сына легенды бокса – видеообзор боя

В ночь на 29 июня состоялся грандиозный вечер бокса на арене "Honda Center" в Ангайме, штат Калифорния (США). В поединке встретились Джейк Пол и Хулио Сезар Чавес-младший.

Бой между Полом и Чавесом-младшим длился всю определенную дистанцию в 10 раундов. В результате победу в поединке одержал американский блогер, сообщает 24 канал.

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Результат боя Пол – Чавес-младший

В первом раунде оба боксера начали с разведки, не прибегая к активным действиям, выжидая ход соперника. Джейк Пол в основном работал джебом, а Хулио Сезар Чавес-младший просто присматривался к сопернику.

Джейк Пол во втором раунде начал активнее работать, добавляя к джебу еще правую руку. Хулио Сезар Чавес-младший продолжал быть инертным. В подобном стиле прошел и третий раунд.

В четвертой трехминутке Чавес-младший начал включаться. Пол активнее атаковал, а Хулио пытался ловить блогера на контратаках и проводил комбинации. В пятом раунде Хулио Сезар пробил ниже пояса, но Джейк быстро пришел в себя.

В основном инициатива была за Джейком Полом. Некоторые раунды активнее был Хулио Сезар Чавес-младший, но этого не хватило для положительного результата.

Финальный 10-й раунд боя Пол – Чавес-младший:

В результате Джейк Пол одержал победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Все трое судей единогласным решением судей отдали победу американскому бойцу и блогеру – 99:91, 97:93, 98:92.

Объявление победителя боя Пол – Чавес-младший: смотрите видео

Видеообзор боя Пол – Чавес-младший:

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