Суперзвезда сборной Франции едва не оказался в российском клубе
Французский полузащитник Поль Погба отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга. Недавно хавбек разорвал контракт с Ювентусом.
Дисквалификация Поля Погба завершится в марте 2025 года. Поэтому сейчас 31-летний футболист находится в поисках новой команды, пишет 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.
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Погба не захотел ехать на болота
Во время общения со своими фанатами Погба рассказал о вариантах продолжения карьеры. Один из них был из страны-агрессора.
"Я чувствую себя лучше. Я имел время для себя. Мое физическое состояние было связано с психологией. Все, что происходило, было достаточно сложным, было трудно справиться с этим. Но сегодня все нормально.
Предложения были. Были интересные и не очень. Например, был вариант с Россией, но у меня нет такой цели", – сообщил Погба.
Отметим, что российские клубы из-за военной агрессии против Украины отстранены от всех еврокубковых турниров. Поэтому Погба не ошибся, что не соблазнился на кровавые деньги россиян.
Где будет играть Погба
- Напомним, что Поль Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за употребления допинга. Она началась с 11 сентября 2023 года.
- Защите француза удалось сократить срок отстранения до 18 месяцев. Несмотря на это Ювентус разорвал контракт с Погба.
- Ожидается, что хавбек присоединится к Марселю, который заинтересован в его услугах. Сам футболист не против оказаться в команде, которая будет играть в Лиге чемпионов.