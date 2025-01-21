Суперзвезда сборной Франции едва не оказался в российском клубе

Французский полузащитник Поль Погба отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга. Недавно хавбек разорвал контракт с Ювентусом.

Дисквалификация Поля Погба завершится в марте 2025 года. Поэтому сейчас 31-летний футболист находится в поисках новой команды, пишет 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.

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Погба не захотел ехать на болота

Во время общения со своими фанатами Погба рассказал о вариантах продолжения карьеры. Один из них был из страны-агрессора.

"Я чувствую себя лучше. Я имел время для себя. Мое физическое состояние было связано с психологией. Все, что происходило, было достаточно сложным, было трудно справиться с этим. Но сегодня все нормально.

Предложения были. Были интересные и не очень. Например, был вариант с Россией, но у меня нет такой цели", – сообщил Погба.

Отметим, что российские клубы из-за военной агрессии против Украины отстранены от всех еврокубковых турниров. Поэтому Погба не ошибся, что не соблазнился на кровавые деньги россиян.

Где будет играть Погба