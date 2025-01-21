Дискваліфікація Поля Погба завершиться у березні 2025 року. Тож наразі 31-річний футболіст перебуває у пошуках нової команди, пише 24 Канал з посиланням на Foot Mercato.

Читайте також Європейський клуб зацікавлений у трансфері гравця лідера УПЛ

Погба не захотів їхати на болота

Під час спілкування зі своїми фанатами Погба розповів про варіанти продовження кар'єри. Один з них був з країни-агресорки.

"Я почуваюся краще. Я мав час для себе. Мій фізичний стан був пов'язаний з психологією. Усе, що відбувалося, було досить складним, було важко впоратись з цим. Але сьогодні все нормально.

Пропозиції були. Були цікаві й не дуже. Наприклад, був варіант з Росією, але у мене немає такої мети", – повідомив Погба.

Зазначимо, що російські клуби через військову агресію проти України відсторонені від усіх єврокубкових турнірів. Тож Погба не помилився, що не спокусився на криваві гроші росіян.

Де гратиме Погба