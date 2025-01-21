Дискваліфікація Поля Погба завершиться у березні 2025 року. Тож наразі 31-річний футболіст перебуває у пошуках нової команди, пише 24 Канал з посиланням на Foot Mercato.
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Погба не захотів їхати на болота
Під час спілкування зі своїми фанатами Погба розповів про варіанти продовження кар'єри. Один з них був з країни-агресорки.
"Я почуваюся краще. Я мав час для себе. Мій фізичний стан був пов'язаний з психологією. Усе, що відбувалося, було досить складним, було важко впоратись з цим. Але сьогодні все нормально.
Пропозиції були. Були цікаві й не дуже. Наприклад, був варіант з Росією, але у мене немає такої мети", – повідомив Погба.
Зазначимо, що російські клуби через військову агресію проти України відсторонені від усіх єврокубкових турнірів. Тож Погба не помилився, що не спокусився на криваві гроші росіян.
Де гратиме Погба
- Нагадаємо, що Поль Погба отримав чотирирічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Вона розпочалася з 11 вересня 2023 року.
- Захисту француза вдалося скоротити термін відсторонення до 18 місяців. Попри це Ювентус розірвав контракт з Погба.
- Очікується, що хавбек приєднається до Марселя, який зацікавлений у його послугах. Сам футболіст не проти опинитися в команді, яка гратиме у Лізі чемпіонів.