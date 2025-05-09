Не сдерживал эмоции: Шовковский разнес игроков Динамо после неудачного матча в УПЛ

Наставник Динамо откровенно раскритиковал подопечных после ничейного матча на поле Полесья. Киевляне упустили шанс оформить чемпионство в этом туре.

В чемпионате Украины в эти выходные продолжаются матчи 28 тура УПЛ. На пятницу, 9 мая, была вынесена встреча с участием Динамо, которое пожаловало в гости к Полесью.

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Шовковский на нервах

Игра завершилась нулевой ничьей. После игры наставник киевлян Александр Шовковский был очень подавленным и высказал претензии своим подопечным, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

В первую очередь хочу сказать, что я недоволен действиями игроков. Особенно в плане принятия решений, потому что очень много брака, очень много непохожих действий, о которых мы не договаривались. Мы недовольны этим результатом. Не понимаю в чем причина тех решений, которые они принимали на футбольном поле. Особенно, в первом тайме. Я не знаю что могло повлиять на действия игроков, но они должны выходить на футбольное поле и действовать так, как мы договариваемся. Все остальное для меня непонятно,

– заявил Шовковский.

Эта ничья не позволит Динамо оформить чемпионство на этих выходных. Сейчас киевляне имеют 5 очков преимущества над Александрией, но у подопечных Руслана Ротаня есть матч в запасе.

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Его "аграрии" проведут в воскресенье на выезде против Карпат. В случае победы отставание от Динамо сократится до двух баллов за два тура до финиша. Киевлянам еще придется сыграть против Черноморца и Колоса, тогда как Александрии – против Вереса и того же Черноморца.