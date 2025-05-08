В конце апреля в УПЛ состоялся принципиальный матч между Шахтером и Динамо. А за день до этого в чемпионате Украины U-19 сыграли между собой юношеские команды.

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Массовые баны и штрафы

Игра запомнилась большой дракой, в которой приняли участие основные и запасные игроки клубов, а также тренеры. В итоге арбитр выписал аж семь желтых карточек.

Теперь же свое наказание вынес КДК УАФ, сообщает 24 Канал. Динамо и Шахтер должны заплатить штраф в 50 тысяч гривен за неспортивное поведение своих игроков.

В случае повторного нарушения клубы будут вынуждены прочитать своим игрокам лекцию о необходимости соблюдения регламентных норм, а также принципов честной игры и взаимоуважения. Кроме того, несколько футболистов получили персональные наказания.

Футболисты Шахтера Александр Ющенко, Никита Калюжный, Ростислав Баглай, Диего Арройо и Александр Башмарин дисквалифицированы на три матча (один из них – условно). Аналогичный бан выписан динамовцам Владиславу Геричу и Вячеславу Суркису.

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Последний является сыном президента Динамо Игоря Суркиса. В свою очередь Даниэль Дехтяр из Динамо получил те же три матча дисквалификации, но из них два – условно. Также по три матча бана получили главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик, а также тренер дончан по физической подготовке Павел Оноприенко.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой Динамо. Единственный гол забил Богдан Редушко. За два тура до финиша сезона киевляне лидируют в турнирной таблице и опережают Шахтер на 6 очков.