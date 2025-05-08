Наприкінці квітня в УПЛ відбувся принциповий матч між Шахтарем та Динамо. А за день до цього в чемпіонаті України U-19 зіграли між собою юнацькі команди.

До теми Знову вилучили Суркіса: гравці Шахтаря та Динамо побилися в рамках юнацького "класико"

Масові бани та штрафи

Гра запам'яталась великою бійкою, в якій взяли участь основні та запасні гравці клубів, а також тренери. У підсумку арбітр виписав аж сім жовтих карток.

Тепер же своє покарання виніс КДК УАФ, повідомляє 24 Канал. Динамо та Шахтар мають сплатити штраф у 50 тисяч гривень за неспортивну поведінку своїх гравців.

У разі повторного порушення клуби будуть змушені прочитати своїм гравцям лекцію про необхідність дотримання регламентних норм, а також принципів чесної гри та взаємоповаги. Крім того, кілька футболістів отримали персональні покарання.

Футболісти Шахтаря Олександр Ющенко, Микита Калюжний, Ростислав Баглай, Дієго Арройо та Олександр Башмарін дискваліфіковані на три матчі (один з них – умовно). Аналогічний бан виписаний динамівцям Владиславу Геричу та В’ячеславу Суркісу.

Читайте також Вогняний камбек Динамо: команда Шовковського вирвала нічию в матчі із Шахтарем

Останній є сином президента Динамо Ігоря Суркіса. У свою чергу Даніель Дехтяр з Динамо отримав ті ж три матчі дискваліфікації, але з них два – умовно. Також по три матчі бану отримали головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік, а також тренер донеччан з фізичної підготовки Павло Онопрієнко.

Нагадаємо, що зустріч завершилась мінімальною перемогою Динамо. Єдиний гол забив Богдан Редушко. За два тури до фінішу сезону кияни лідирують в турнірній таблиці та випереджають Шахтар на 6 очок.