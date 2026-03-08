Отмененный гол, "паненка" и дубль Пономаренко: Полесье и Динамо выдали огненный матч тура

Киевское Динамо вырвало непростую победу над Полесьем в центральном матче 19-го тура УПЛ. Героем встречи стал 20-летний форвард киевлян Матвей Пономаренко.

Поединок между житомирским Полесьем и киевским Динамо подарил болельщикам настоящую драму. Отмененный гол хозяев, пенальти, камбэк гостей и нервная концовка – таким выдался заключительный матч воскресенья в Украинской премьер-лиге, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Он пижон": легенда Динамо сравнил Пономаренко с Довбыком

Как разворачивался матч?

Полесье и Динамо активно начали матч и сразу задали достаточно высокий темп.

На 21-й минуте хозяева усилиями Эмерллаха отличились в воротах соперника, однако после просмотра VAR арбитр зафиксировал нарушение правил и отменил взятие ворот. Этот эпизод лишь добавил напряжения на поле.

Полесье – Динамо (обзор матча): смотреть видео

На 40-й минуте Полесье таки забило легальный гол с пенальти – Гуцуляк легко, "паненкой", перебросил Нещерета.

Однако еще до перерыва динамовцы сравняли счет. Пономаренко откликнулся на передачу с фланга и разобрался с голкипером и защитником.

На 60-й минуте матча форвард киевлян отличился во второй раз, воспользовавшись ассистом Пихаленка.

Несмотря на давление житомирян в финальные минуты, Динамо удержало победный счет. Столичный клуб добыл важные три очка и вплотную приблизился к Полесью.

Как завершились другие матчи 19-го тура УПЛ?