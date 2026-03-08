Отмененный гол, "паненка" и дубль Пономаренко: Полесье и Динамо выдали огненный матч тура
- Киевское Динамо победило Полесье 2:1 в драматичном матче с отмененным голом и реализованным пенальти.
- Матвей Пономаренко стал героем, забив два гола, помог Динамо добыть важные три очка.
Киевское Динамо вырвало непростую победу над Полесьем в центральном матче 19-го тура УПЛ. Героем встречи стал 20-летний форвард киевлян Матвей Пономаренко.
Поединок между житомирским Полесьем и киевским Динамо подарил болельщикам настоящую драму. Отмененный гол хозяев, пенальти, камбэк гостей и нервная концовка – таким выдался заключительный матч воскресенья в Украинской премьер-лиге, сообщает 24 Канал.
Как разворачивался матч?
Полесье и Динамо активно начали матч и сразу задали достаточно высокий темп.
На 21-й минуте хозяева усилиями Эмерллаха отличились в воротах соперника, однако после просмотра VAR арбитр зафиксировал нарушение правил и отменил взятие ворот. Этот эпизод лишь добавил напряжения на поле.
Полесье – Динамо (обзор матча): смотреть видео
На 40-й минуте Полесье таки забило легальный гол с пенальти – Гуцуляк легко, "паненкой", перебросил Нещерета.
Однако еще до перерыва динамовцы сравняли счет. Пономаренко откликнулся на передачу с фланга и разобрался с голкипером и защитником.
На 60-й минуте матча форвард киевлян отличился во второй раз, воспользовавшись ассистом Пихаленка.
Несмотря на давление житомирян в финальные минуты, Динамо удержало победный счет. Столичный клуб добыл важные три очка и вплотную приблизился к Полесью.
Как завершились другие матчи 19-го тура УПЛ?
- Шахтер на выезде минимально победил Александрию, сохранив за собой лидерство в турнирной таблице.
- Эпицентр неожиданно разгромил Колос 4:0, а Заря с таким же счетом победила Полтаву.
- Еще два матча завершили вничью: Оболонь – Кривбасс 0:0, Карпаты – Кудривка 1:1.
- Тур завершится в понедельник, 9 марта, поединками Рух – Металлист 1925 и Верес – ЛНЗ.