Конфуз Динамо в Житомире: пропустили три гола от Краснопира, играя в меньшинстве с 5-й минуты

Команда Руслана Ротаня осталась в меньшинстве уже на 5-й минуте, но сумела забить три гола и одержать волевую победу над Динамо.

Житомирское Полесье произвело громкую сенсацию в центральном матче 9-го тура УПЛ, обыграв киевское Динамо со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Игорь Краснопир, который оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку чемпионата, сообщает 24 Канал.

Полесье – Динамо 3:1

Голы: Краснопир, 26, 68 (пен.), 76 – Михавко, 19.

Матч в Житомире начался по сценарию, который сулил серьезные проблемы для хозяев. Уже на 5-й минуте вратарь Полесья Олег Кудрик неудачно отпасовал партнеру, а Владимир Бражко перехватил мяч и пробил по воротам.

Вратарь отразил удар, однако во время этого эпизода сыграл рукой за пределами штрафной площадки. После просмотра VAR арбитр Максим Козиряцкий показал Кудрику красную карточку. Команда Руслана Ротаня осталась в меньшинстве практически в самом начале встречи.

Динамо воспользовалось численным преимуществом на 19-й минуте. После розыгрыша углового защитник киевлян Тарас Михавко удачно сыграл в завершении атаки и открыл счет.

Однако житомиряне не собирались сдаваться. Еще до перерыва Полесье отыгралось: после подачи с углового форвард Игорь Краснопир отправил мяч в ворота соперника.

Полесье – Динамо: обзор матча – смотрите видео на УПЛ ТВ

Краснопир оформил хет-трик и принес Полесью победу

Во втором тайме хозяева не только удержали равновесие, но и вырвались вперед. На 66-й минуте голкипер Динамо Руслан Нещерет сбил Сергея Чоботенко в своей штрафной площадке. После вмешательства VAR арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Краснопир.

Точку в матче поставил тот же нападающий. Краснопир воспользовался проникающей передачей Бабенко и в третий раз поразил ворота киевлян, оформив хет-трик и закрепив победу Полесья со счетом 3:1.

Благодаря трем забитым мячам форвард житомирян вышел на первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ. Теперь на счету Краснопира восемь голов в чемпионате.

Несмотря на победу, Полесье осталось на на втором месте в турнирной таблице. Команда Ротаня набрала 22 очка и отстает от лидера Шахтера на два балла. Динамо с 16 очками занимает третье место.