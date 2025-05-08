Динамо может стать чемпионом уже в эти выходные: прогноз на матч УПЛ против Полесья

Киевский клуб близок к возвращению чемпионского кубка после четырехлетней паузы. Кроме того, Динамо остается непобедимым на внутренней арене.

В эти выходные в чемпионате Украины пройдут матчи 28 тура УПЛ. Центральная встреча уик-энда состоится в пятницу, 9 мая. В гости к Полесью приедет киевское Динамо, сообщает 24 Канал. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

По теме Главный снайпер Украины: рейтинг бомбардиров УПЛ-2024/2025 и какие шансы догнать Ваната

"Золото" уже близко

Подопечные Александра Шовковского находятся в шаге от оформления долгожданного чемпионства. Динамо не потерпело ни одного поражения в УПЛ и опережает ближайшего преследователя Александрию на 4 балла.

Киевляне могут оформить чемпионство уже в этом туре. Для этого им нужно одержать победу в Житомире и дождаться невыигрыша Александрии на поле Карпат в воскресенье.

При этом как Полесье, так и Карпаты ведут борьбу за путевку в Лигу конференций на следующий сезон. Команды из Житомира и Львова имеют поровну очков, как и Кривбасс. Именно между этими командами будет разыграно еврокубковое место.

Читайте также Криворожане против кусачих "львов" и "волков": кому достанется последний билет из УПЛ в еврокубки

Прогноз Favbet

В конце концов в житомирском матче фаворитом будет именно Динамо. Коэффициент на триумф киевлян составляет 1,77, тогда как Полесье – 5,00. Ничья же оценивается в 3,65 согласно Favbet.

При этом эксперты не ожидают результативного боя. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,23, тогда как на ТМ2,5 – 1,70. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: