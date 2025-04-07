Рука, пенальти и драматургия: Карпаты и Полесье поделили очки в заснеженном Житомире

В понедельник, 7 апреля, закончился 23-й тур Украинской Премьер-лиги сезона текущего сезона-2024/2025. Заключительный матч состоялся в Житомире, где Полесье принимало Карпаты.

Полесье – Карпаты 1:1

Голы: Гуцуляк, 87 (п) – Чачуа, 60

На футбольном поле сошлись четвертая и седьмая команды турнирной таблицы первенства. Разница в количестве баллов составляет 5 очков в пользу житомирского клуба, сообщает 24 Канал.

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С первых минут мяч под свой контроль взяли львовяне. Только после стартовых 10 минут Бруниньо оказался на выгодной позиции, но пробить качественно бразилец не смог.

Интересно! Накануне этого матча Бруниньо стал лучшим игроком февраля-марта в УПЛ, а Владислав Лупашко – лучшим тренером.

Хозяевам очень сложно было выходить из-под высоко прессинга Карпат. На 18-й минуте Очеретько пристрелялся с дальней дистанции – выше владений Кудрика.

На 33-й минуте после ошибки Очеретько мяч отлетел к Назаренко, который сотряс перекладину ворот львовского клуба. В середине тайма стая "волков" несколько выровняла игру и даже заставляла гостей ошибаться вблизи собственной штрафной площадки.

До конца первого тайма команды так и не подарили болельщикам голов. Нули на табло в Житомире в первом тайме.

Снегопадом воспользовались "львы"

На старте второго тайма Бабогло выбил мяч из-под ног Крушинского, который уже оказался перед голкипером "зелено-белых".

Второй тайм лучше начали хозяева. Несколько раз по воротам Кинарейкина пробивал Назаренко.

Самый острый момент для Полесья сам себе привез голкипер Карпат. Кинарейкин потерял мяч в собственной штрафной, но успел забрать его из-под ног Батисты, который оказался уже перед пустыми воротами.

По ходу второго тайма в Житомире начал падать сильный снег Лучше на изменение погоды среагировали львовяне. Краснопир выбежал в стремительную контратаку, отдал передачу на Очеретько, тот передал дальше на Чачуа. Амбросий мощным ударом пробил мимо Кудрика. Карпаты повели в счете на 60-й минуте.

Через три минуты Чачуа снова оказался на выгодной позиции, но пробил рядом с перекладиной.

Далее житомиряне бросили отыгрываться в счете. Но до чего-то острого дело так и не доходило. Зато снегопад в Житомире понемногу заканчивался.

В последние 10 минут снова Кинарейкин под прессингом едва не привез себе гол.

Рука Костенко стала роковой

На 85-й минуте Мирошниченко сыграл рукой вблизи своей штрафной площади. Из-за этого горчичника защитник пропустит следующий матч против Ингульца. Очень острый стандарт заработала команда Ашура. Костенко рукой сыграл в собственной штрафной. Судья после просмотра VAR указал на 11 метров, который реализовал Гуцуляк – 1:1.

Голкипер Полесья кулаком в голову зарядил Невесу, который попал в перекладину. Судья даже не стал просматривать сомнительный момент. Уже через несколько минут снова форвард Карпат угрожал воротам хозяев. Кудрик в игре.

Поединок закончился угловым для подопечных Ашура, который не закончился остротой.

Полесье и Карпаты поделили очки в Житомире – 1:1. "Львы" не смогли приблизиться к стае "волков" в таблице УПЛ – 38 против 33-х пунктов у команды Лупашко.

Видеообзор матча Полесье – Карпаты: