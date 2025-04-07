Полісся – Карпати 1:1

Голи: Гуцуляк, 87 (п) – Чачуа, 60

На футбольному полі зійшлись четверта та сьома команди турнірної таблиці першості. Різниця у кількості балів складає 5 очок на користь житомирського клубу, повідомляє 24 Канал.

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Із перших хвилин м'яч під свій контроль взяли львів'яни. Лише після стартових 10 хвилин Бруніньйо опинився на вигідній позиції, але пробити якісно бразилець не зміг.

Цікаво! Напередодні цього матчу Бруніньйо став найкращим гравцем лютого-березня в УПЛ, а Владислав Лупашко – найкращим тренером.

Господарям дуже складно було виходити з-під високо пресингу Карпат. На 18-й хвилині Очеретько пристрілявся із дальньої відстані – вище володінь Кудрика.

На 33-й хвилині після помилки Очеретька м'яч відлетів до Назаренка, який струснув поперечину воріт львівського клубу. У середині тайму зграя "вовків" дещо вирівняла гру та навіть змушувала гостей помилятись поблизу власного штрафного майданчика.

До кінця першого тайму команди так і не подарували уболівальникам голів. Нулі на табло у Житомирі у першому таймі.

Снігопадом скористались "леви"

На старті другого тайму Бабогло вибив м'яч з-під ніг Крушинського, який вже опинився перед голкіпером "зелено-білих".

Другий тайм краще розпочали господарі. Декілька разів по воротах Кінарейкіна пробивав Назаренко.

Найгостріший момент для Полісся сам собі привіз голкіпер Карпат. Кінарейкін втратив м'яч у власному штрафному, але встиг забрати його з-під ніг Батісти, який опинився вже перед порожніми воротами.

По ходу другого тайму у Житомирі почав падати сильний сніг Краще на зміну погоди зреагували львів'яни. Краснопір вибіг у стрімку контратаку, віддав передачу на Очеретька, той передав далі на Чачуа. Амбросій потужним ударом пробив повз Кудрика. Карпати повели у рахунку на 60-й хвилині.

Через три хвилини Чачуа знову опинився на вигідній позиції, але пробив поруч із поперечиною.

Далі житомиряни кинули відіграватись у рахунку. Але до чогось гострого справа так і не доходила. Натомість снігопад у Житомирі потрохи закінчувався.

В останні 10 хвилин знову Кінарейкін під пресингом ледь не привіз собі гол.

Рука Костенка стала фатальною

На 85-й хвилині Мірошниченко зіграв рукою поблизу свого штрафного майданчика. Через цей гірчичник захисник пропустить наступний матч проти Інгульця. Дуже гострий стандарт заробила команда Ашура. Костенко рукою зіграв у власному штрафному. Суддя після перегляду VAR вказав на 11 метрів, який реалізував Гуцуляк – 1:1.

Голкіпер Полісся кулаком у голову зарядив Невесу, який поцілив у поперечину. Суддя навіть не став переглядати сумнівний момент. Вже через декілька хвилин знову форвард Карпат загрожував воротам господарів. Кудрик у грі.

Поєдинок закінчився кутовим для підопічних Ашура, який не закінчився гостротою.

Полісся та Карпати поділили очки у Житомирі – 1:1. "Леви" не змогли наблизитись до зграї "вовків" у таблиці УПЛ – 38 проти 33-х пунктів у команди Лупашка

Відеоогляд матчу Полісся – Карпати: