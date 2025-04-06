Шахтар – Верес 3:0

Голи: Кевін, 59, Судаков, 87, Траоре, 90

6 квітня, недільна програма матчів УПЛ завершилась протистоянням Шахтаря та Вереса. Гра відбулась в межах 23-го туру чемпіонату України сезону-2024/2025, повідомляє 24 канал.

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Важлива перемога

Перший тайм матчу між Шахтарем та Вересом видався безгольовим. Попри те, що "гірники" домінували та створювали небезпечні моменти.

Верес не мав намірів відсиджуватись в обороні та переважно грав на контратаках. Проте рівняни також не реалізували свої нагоди.

Друга половина гри розпочалась під контролем Шахтаря, що принесло плоди. На 59-й хвилині матчу проти Вереса Кевін розмочив рахунок та вивів "гірників" вперед у протистоянні.

Після пропущеного м'яча Верес почав активніше грати, забравши м'яч у Шахтаря. Однак менше, ніж за п'ять хвилин до завершення основного часу Георгій Судаков подвоїв перевагу "гірників" та закрив питання переможця матчу.

Через декілька хвилин рахунок став розгромним 3:0, завдяки зусиллям Лассіни Траоре, який переправив м'яч у сітку воріт, після подачі з кутового. У підсумку гра завершилась перемогою донецького Шахтаря.