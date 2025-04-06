Динамо – Лівий берег 2:0

Голи: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47.

В активі дня на шанувальників футболу чекало київське дербі. Динамо мало всі шанси збільшити свою перевагу над найближчим переслідувачем в турнірній таблиці, пише 24 канал.

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Вольова перемога "біло-синіх"

З самого початку матчу Динамо йшло в активні атаки, однак довгий час гравцям не вдавалося забити гол. Лише на 44-й хвилині після передачі Ваната, Ярмоленко відкрив рахунок у матчі.

Вже на 47-й хвилині господарі збільшили перевагу над суперником. Шапаренко, зігравший на відскоку, заштовхав м'яч у ворота Лівого берега.

До кінця матчу "лелеки" ще намагалися скоротити рахунок, однак не вдалося. Динамо перемогло з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Динамо – Лівий берег

Відзначимо, що 6 квітня ще запланований матч Шахтар – Верес о 18:00.