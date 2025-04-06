Динамо – Левый берег 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47.

В активе дня поклонников футбола ждало киевское дерби. Динамо имело все шансы увеличить свое преимущество над ближайшим преследователем в турнирной таблице, пишет 24 канал.

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Волевая победа "бело-синих"

С самого начала матча Динамо шло в активные атаки, однако долгое время игрокам не удавалось забить гол. Лишь на 44-й минуте после передачи Ваната, Ярмоленко открыл счет в матче.

Уже на 47-й минуте хозяева увеличили преимущество над соперником. Шапаренко, сыгравший на отскоке, затолкал мяч в ворота Левого берега.

До конца матча "аисты" еще пытались сократить счет, однако не удалось. Динамо победило со счетом 2:0.

Видеообзор матча Динамо – Левый берег

Отметим, что 6 апреля еще запланирован матч Шахтер – Верес в 18:00.