Польша – Украина: онлайн-трансляция матча: онлайн-трансляция матча

Сборная Украины проведет первый матч под руководством нового главного тренера в воскресенье, 31 мая. Поединок со сборной Польши состоится в городе Вроцлав.

Сборная Украины начнет путь под руководством Андреа Мальдеры. Как сообщает 24 Канал, поединок с польской национальной командой стартует в 18.30 по времени Киева.

Смотрите также "Украина – очень сильный соперник": Левандовский разобрал сборную Польши перед игрой во Вроцлаве

Польша – Украина: что известно?

Обе команды не вышли на чемпионат мира, который вскоре стартует в США, Мексике и Канаде.

В июне национальные сборные Польши и Украины, которые пострадали от Швеции в плей-офф турнире за выход на Мундиаль, проведут подготовку к участию в официальных турнирах – Лиге наций и отбора к Евро-2028.

Осенью подопечных Андреа Мальдеры ожидает старт в Лиге наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией. Игры будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года.

Отметим, что перед товарищескими матчами состав украинской команды претерпел изменения: травмированных Дмитрия Ризныка и Алексея Гуцуляка заменили довызванные Георгий Ермаков и Даниил Игнатенко.

Следующий матч после поединка против поляков "сине-желтая" сборная сыграет 7 июня, с Данией в городе Оденсе. Польшу ожидает домашняя игра против Нигерии. Этот матч состоится 3 июня в Варшаве.

Где смотреть матч Польша – Украина?

Прямую трансляцию товарищеского матча можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Матч будет транслироваться на OTT-платформе на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт" для пользователей пакетов "Спорт", "Оптимальный" или "MEGOPACK". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Предматчевая студия начнется в 17:15. Ведущей эфира будет Александра Кучеренко, а экспертами студии выступят Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. С места проведения поединка на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав будет работать журналист Виталий Кравченко.

Комментировать встречу будут Сергей Лукьяненко и Виталий Похвала.

24 Канал также проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка Польша – Украина.

Онлайн-трансляция матча Польша – Украина