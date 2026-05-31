Збірна України розпочне шлях під керівництвом Андреа Мальдери. Як повідомляє 24 Канал, поєдинок з польською національною командою стартує о 18.30 за часом Києва.

Польща – Україна: що відомо?

Обидві команди не вийшли на чемпіонат світу, який незабаром стартує у США, Мексиці та Канаді.

У червні національні збірні Польщі та України, які постраждали від Швеції у плей-оф турнірі за вихід на Мундіаль, проведуть підготовку до участі в офіційних турнірах – Лізі націй та відбору до Євро-2028.

Восени на підопічних Андреа Мальдери очікує старт у Лізі націй. Під час жеребкування наша команда потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною. Ігри відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року.

Зазначимо, що перед товариськими матчами склад української команди зазнав змін: травмованих Дмитра Різника та Олексія Гуцуляка замінили довикликані Георгій Єрмаков і Данило Ігнатенко.

Наступний матч після поєдинку проти поляків "синьо-жовта" збірна зіграє 7 червня, з Данією у місті Оденсе. На Польщу очікує домашня гра проти Нігерії. Цей матч відбудеться 3 червня у Варшаві.

Де дивитися матч Польща – Україна?

Пряму трансляцію товариського матчу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Матч транслюватиметься на OTT-платформі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" для користувачів пакетів "Спорт", "Оптимальна" або "MEGOPACK". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Передматчева студія розпочнеться о 17:15. Ведучою ефіру буде Олександра Кучеренко, а експертами студії виступлять Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Із місця проведення поєдинку на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав працюватиме журналіст Віталій Кравченко.

Коментуватимуть зустріч Сергій Лук'яненко та Віталій Похвала.

24 Канал також проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Польща – Україна.

Онлайн-трансляція матчу Польща – Україна