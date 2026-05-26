Головний тренер польської збірної Ян Урбан визначився зі складом гравців на товариські ігри проти України (31 травня) та Нігерії (3 травня). У коментарі для 24 Каналу думками щодо майбутнього поєдинку збірних двох сусідніх держав поділився добре відомий нашим уболівальникам Маріуш Левандовський.

Кого викликали у збірну Польщі?

Головний тренер команди Ян Урбан викликав до тренувального табору 26 виконавців. Найбільше впадає в очі присутність у списку багаторічного лідера Польщі Роберта Левандовського, який нещодавно ухвалив рішення покинути Барселону, а також п’ятьох дебютантів.

Серед новачків: Кароль Чубак (Мотор, Польща), Норберт Войтушек (Ягеллонія, Польща), Оскар Вуйчік (Краковія, Польща), Кацпер Потульський (Майнц, Німеччина), Матеуш Жуковський (Магдебург, Німеччина).

Зазначимо, що у переліку виділяються форварди – Чубак та Жуковський. Обидва увійшли до трійки найкращих бомбардирів своїх чемпіонатів. Щоправда, Матеуш виступав у другому дивізіоні німецького футболу.

Що сказав Левандовський про можливих дебютантів у грі з Україною?

У період з 2002 по 2013 роки наш співрозмовник 66 разів одягав футболку збірної Польщі, включно з іграми чемпіонату світу-2006 та Євро-2008. Тож просимо Маріуша прокоментувати вибір Яна Урбана, розпочинаючи з нових імен.

За словами спеціаліста, вони всі заслуговують отримати виклик у збірну.

Чубак – дуже хороший бомбардир. Зараз він забивав дуже багато голів у Польщі. Він той футболіст, який може дати Польщі більше опцій. Зрозуміло, що зараз Роберт Левандовський ще грає, але потрібно дивитись хто його замінить. Тому вважаю, що Чубак є хорошим варіантом,

– сказав спікер про нападника люблінського Мотору.

Експерт додав, що окремої похвали заслуговує і сезон у виконанні 24-річного Матеуша Жуковського, який щойно мав проривний сезон у кар'єрі.

Жуковський, який виступає за Магдебург, потрапив у смішну ситуацію. Він торік пішов у цю команду як вінгер, а там травмувався нападник. Матеуш одну гру зіграв – забив, іншу – два забив. І так 17 голів у другій Бундеслізі.

Тепер футболіст розвивається, уже йде мова, що клуби елітного дивізіону Німеччини готові заплатити за нього великі гроші. Жуковський та Чубак різні. У першого сильною стороною є швидкість, а у другого – сила,

– сказав Левандовський.

Далі фахівець зосередився на новачках "біло-червоних" з рідної для себе захисної ланки.

На кого ще можна звернути увагу? Войтушек – молодий хороший захисник з Ягеллонії. Водночас 22-річний Вуйчік зіграв перший сезон, який здивував багатьох у Польщі. Він такий, жорсткий якісний захисник,

– пояснив співрозмовник.

Окремо Левандовський прокоментував появу у головній команді країни 18-річного центрбека Кацпера Потульського, який у сезоні 2025/26 зіграв понад півтори тисячі хвилин за дорослу команду Майнца.

Ось про виклик цього футболіста треба додатково запитувати тренера збірної. Річ у тім, що він дебютував у клубі і всі побачили: "о, є якийсь молодий поляк, який грає у Бундеслізі". Раніше його не знали. Тому це сюрприз для всіх, що в настільки молодому віці він грає у важкому чемпіонаті Німеччини й не видно, що йому лише 18 років,

– зазначив фахівець.

Колишній футболіст Шахтаря та Севастополя пояснив, що подібна тенденція притаманна футболу у сучасній Польщі, а головний тренер збірної готовий дати шанс усім, хто на нього заслуговує.

Останнім часом у Польщі чимало таких гравців. Зокрема, лівий вінгер Оскер Пєтушевський, який взимку пішов у Порту. Він показує хороший прогрес, інші теж появляються. Це добре, що молоді футболісти не бояться.

Ян Урбан такий тренер, що коли він бачить когось, хто не боїться і заслуговує – на вік не дивиться. Йому все одно – 40 років футболісту, чи 18,

– зазначив колишній гравець.

Що значить для Польщі матч проти України?

Маріуш Левандовський також поділився думками стосовно важливості наступних товариських поєдинків.

Тренер будує команду вже під майбутні відбіркові матчі (до Євро-2028 – 24 Канал). Він не буде робити ротацію. Це не той спеціаліст, який повністю змінюватиме склад аби когось подивитись. Він змінить одного-двох гравців. Так, є п’ять новачків. Але ж не значить, що вони усі отримають шанс. Деякі можуть і не дебютувати, але їх подивляться у збірній,

– резюмував колишній захисник Шахтаря.

Також п'ятиразовий чемпіон України зазначив, що коли команди їдуть на чемпіонат світу – планують товариські поєдинки під турнір. Коли ж не потрапляють, як у випадку наших збірних, то може бути зовсім інший перелік доступних опонентів.

Актуальний підбір партнерів по спарингах для рідної команди він вважає оптимальним.

Думаю, що Україна – дуже сильний суперник. Добре, що граємо у Польщі (у Вроцлаві, який часто приймає поєдинки "синьо-жовтих" – 24 Канал). Тут живе багато українців. Це шанс зіграти для вболівальників. Прийде багато людей і з України, і з Польщі,

– сказав фахівець.

Водночас після гри проти колективу Андреа Мальдери збір команди Яна Урбана не закінчиться. Поляки приймуть Нігерію на полі у Варшаві. Поєдинок відбудеться 3 червня і за словами Левандовського, теж матиме свій сенс.

Нігерія це команда з якою ми рідко грали. Ця збірна має зовсім іншу культуру гри, тому можна подивитись як наша команда поводитиметься проти такого суперника,

– розповів Левандовський.

Наостанок Маріуш Левандовський сказав кілька слів про свого однофамільця, який покидає Барселону, але залишається у збірній Польщі.

Це лідер на полі та поза ним. Роберт – справжній капітан. У нього не було сезону, де б він забивав мало м’ячів. І в збірній, і в Барселоні. Подивимось, куди він зараз піде, але вважаю, що він може ще щонайменше два роки грати на своєму рівні,

– підбив підсумок колишній польський футболіст.

Маріуш Левандовський: що відомо про українську частину кар’єри?

Левандовський приєднався до Шахтаря у 2001 році, у віці 22 років. За донецький клуб він відіграв 275 матчів у всіх офіційних турнірах. До п’яти чемпіонств у нашій країні додав перемоги у трьох національних Кубках, одному Суперкубку, а також Кубку УЄФА 2009 року.

У 2010 змінив Шахтар на ПФК Севастополь, де грав до кінця 2013 року. Після українського етапу кар’єри завершив виступи на професійному рівні.

З 2017 по 2024 рік займався тренерською діяльністю у клубах Зглембє (Любін) Термаліка (Нєцєча), Радомяк (Радом).