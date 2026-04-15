Кто вышел в полуфинал Лиги чемпионов: все пары

ПСЖ и Атлетико стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов. Команды Луиса Энрике и Диего Симеоне оставили за бортом соревнований Ливерпуль и Барселону.

Четвертьфинальная стадия турнира подарила сразу несколько громких противостояний и неожиданных результатов. В итоге борьбу за трофей продолжают парижане и "матрасники", сообщает 24 Канал.

Кто первым вышел в 1/2 Лиги чемпионов?

Пари Сен-Жермен уверенно одолел своего соперника в двухматчевом противостоянии, продемонстрировав мощную игру в атаке и надежность в защите. В обеих встречах ПСЖ победил Ливерпуль со счетом 2:0.

В свою очередь Атлетико Мадрид в очередной раз доказал, что является одним из самых опасных кубковых бойцов Европы. Команда Диего Симеоне выдержала сложное противостояние с Барселоной и вырвала путевку в полуфинал.

Хотя во втором матче каталонцы имели шанс перевернуть игру, забив два быстрых гола. Однако мяч Лукмана еще до перерыва восстановил преимущество Атлетико. Сегодня "матрасники" уступили 1:2, но по сумме двух матчей шагают дальше.

Все пары полуфинала Лиги чемпионов

Соперником ПСЖ в полуфинале будет победитель пары Реал – Бавария. Атлетико встретится с сильнейшим в противостоянии Спортинга и Арсенала.

В первом матче Бавария на выезде победила Реал со счетом 2:1, а лондонский Арсенал минимально победил португальский клуб.

Первые поединки 1/2 Лиги чемпионов состоятся 28 и 29 апреля.