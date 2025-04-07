Трубин оценил разгромную победу Бенфики над принципиальным соперником: видеообзор игры

В воскресенье, 6 апреля, состоялись матчи 28 тура чемпионата Португалии по футболу. В одном из них Порту дома принимал Бенфику.

Гости разгромили "драконов" со счетом 4:1. В составе "орлов" всю игру провел Анатолий Трубин, который совершил два сейва.

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Важнейшая победа

После завершения поединка украинский вратарь прокомментировал выступление команды. Он на своей странице в инстаграме поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что в этой игре лиссабонцы были максимально мотивированы, информирует 24 Канал.

Матч, для которого не нужна была дополнительная мотивация. От первой до последней минуты – как единое целое. Не просто результат, а отражение работы, концентрации и характера. Спасибо всем, кто был с нами,

– написал Трубин.

Отметим, что эта победа позволила "орлам" выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Они опережают Спортинг на три зачетных балла, который имеет поединок в запасе.

Смотрите видеообзор матча Порту – Бенфика

К слову. В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 41 поединок на клубном уровне. В них он пропустил 43 гола и 17 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующий матч Бенфика сыграет 9 апреля на выезде против Тирсенсе. Стартовый свисток полуфинального поединка Кубка Португалии прозвучит в 22:45 по киевскому времени.