Гості розгромили "драконів" з рахунком 4:1. У складі "орлів" усю гру провів Анатолій Трубін, який здійснив два сейви.

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Надважлива перемога

Після завершення поєдинку український воротар прокоментував виступ команди. Він на своїй сторінці в інстаграмі подякував усім за підтримку та підкреслив, що в цій грі лісабонці були максимально вмотивовані, інформує 24 Канал.

Матч, для якого не потрібна була додаткова мотивація. Від першої до останньої хвилини – як єдине ціле. Не просто результат, а відображення роботи, концентрації та характеру. Дякую всім, хто був із нами,

– написав Трубін.

Зазначимо, що ця перемога дозволила "орлам" вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Вони випереджають Спортінг на три залікові бали, який має поєдинок у запасі.

Дивіться відеоогляд матчу Порту – Бенфіка

До слова. В нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 41 поєдинок на клубному рівні. В них він пропустив 43 голи та 17 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступний матч Бенфіка зіграє 9 квітня на виїзді проти Тірсенсе. Стартовий свисток півфінального поєдинку Кубка Португалії пролунає о 22:45 за київським часом.