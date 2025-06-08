От драмы в Донецке до спасительного хет-трика Роналду: щедрая история дуэлей Португалия – Испания

В воскресенье, 8 июня, состоятся два решающих матча Лиги наций-2024/2025. Франция и Германия сойдутся в поединке за "бронзу", а вот Испания и Португалия поборются за трофей.

24 Канал рассказывает историю футбольных противостояний Португалия – Испания, которая является щедрой на поединки. В своей истории "Лузитаны" и "Фурия Роха" встречались аж 40 раз. Здесь испанцы обладают существенным преимуществом в показателе количества побед – 18 против 6-ти побед у португальцев. Еще 16 игр завершались ничьей. Также Испания обладает огромным преимуществом в показателе "забитые/пропущенные" – 81 забитый гол против 47 пропущенных.

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Щедрая история Португалия – Испания

Их очная дуэль стартовала еще в далеком сезоне-1921/1922, когда Испания легко с разницей в два гола оформила домашнюю победу в товарищеском матче со счетом 3:1.

В общем Испания и Португалия 29 раз определяли сильнейшего в товарищеских поединках. Самая большая победа в товарищеских играх была зафиксирована в 1929-м году, когда испанская сборная проехала катком по сопернику – 5:0.

Также еще 11 раз эти национальные команды играли в официальных матчах. До первого официального поединка Испания и Португалия шли аж 9 игр (товарищеские), в которых испанцы оформили семь побед и однажды сыграли вничью (2:2).

Интересно! Испанец Исидро Лангара до сих пор остается лучшим бомбардиром очных битв Испании и Португалии. В его активе 9 голов. Лангара опережает двух своих преследователей на 3 мяча.

Испанский каток и 9:0

В 1934-м году сборные сошлись в групповом раунде квалификации Мундиаля. Если в товарищеском матче самая большая победа "Фурии Роха" с разницей в пять мячей, то в первой дуэли за отбор на ЧМ испанцы наколотили в португальские владения аж 9 голов. Зато "Лузитаны" не смогли забить хотя бы гол престижа (9:0). Исидро Лангара стал настоящим героем поединка, который оформил покер (четыре мяча).

В ответном матче Испания снова праздновала победу, но уже с приличным счетом 2:1.

Дебютная официальная дуэль

В следующий раз судьба свела "Фурию Роха" с "Лузитанами" в официальной игре только через 16 лет. В этот длительный период национальные команды провели 8 товарищеских игр.

Обратите внимание! Португалия впервые победила Испанию только в сезоне-1946/1947, когда в товарищеском матче разгромили соперника 4:1. Это была первая победа "Лузитан" над испанцами за 26 лет.

И снова коллективы встретились в отборе на ЧМ в сезоне-1949/1950. Сценарий их прошлого мундиального противостояния почти снова повторился. По крайней мере это произошло в первом матче. Подопечные Гильермо Эйсагирре просто не заметили на футбольном поле португальцев 5:1. Дубль в ворота соперника записал в свой актив испанский форвард Тельмо Сарра.

Во втором поединке португальская сборная была ближе к победе. По состоянию на 55-ю минуту матча счет был 2:1 в пользу "лузитан". Хозяева упустили победу в конце противостояния. Испания выгрызла ничью 2:2.

Первая битва на чемпионате Европы

В 1984-м году Испания и Португалия впервые сошлись в лобовой дуэли в рамках чемпионата Европы. Жребий свел коллективы в одну группу. Команды не смогли определить сильнейшую – ничья 1:1 (Антониу Соуза, Карлос Алонсо Гонсалес).

Видеообзор матча Испания – Португалия (1984)

Второй раз на уровне Евро португальцы смогли переиграть минимально испанцев 1:0. Единственный и победный гол во встрече на 57-й минуте забил Нуну Гомиш с передачи Луиша Фигу.

Драматический матч на "Донбасс Арене"

Впервые национальные команды сыграли между собой в плей-офф чемпионата мира-2010. На 63-й минуте Давид Вилья размочил нули на табло и в итоге вывел Испанию в четвертьфинал Мундиаля в ЮАР.

К слову. Сборная Испания в ЮАР впервые стала чемпионом мира, в финале минимально обыграв Нидерланды (1:0).

Последний раз на Евро команды играли в 2012-м году. Это была знаменитая полуфинальная встреча на "Донбасс Арене" в Донецке. В основное и дополнительное время команды не порадовали своих болельщиков голами. Поэтому противостояние, на кону которого стоял выход в финал чемпионата Европы, переросло в серию пенальти. Здесь футбольную фортуну за хвост поймали испанцы – 2:4. В составе сборной Португалии не реализовали 11-метровые Жуан Моутиньо и Бруно Алвес. Зато у "Фурии Роха" не забил Хаби Алонсо.

Видеообзор матча Португалия – Испания (2012)

Испания не только торжествовала в украинском Донецке, но и покорила это Евро. В финале испанцы сокрушили Италию 4:0.

Невероятный хет-трик Роналду на ЧМ

В следующий раз испанцы и португальцы встречались через шесть лет. Было это в рамках группового раунда ЧМ-2018. Первая половина встречи была за "Лузитанами" 2:1. Однако по ходу второго тайма испанским игрокам удалось не только сравнять цифры на табло, но и повести в счете 2:3. При этом хозяева поля не опустили рук и благодаря голу Криштиану Роналду, который стал автором феноменального хет-трика, избежали поражения – результативная мировая 3:3.

Видео хет-трика Роналду (2018)

В Лиге наций команды имеют в своей истории уже два матча. Если в первом была зафиксирована ничья 1:1 (Альваро Мората, Рикарду Орта), то во втором поединке минимальную победу праздновали испанцы 0:1 (Альваро Мората). Оба поединка состоялись в рамках группового раунда.

Уже 8 июня сборные Португалии и Испании точно перепишут историю своих очных противостояний. Начало финала Лиги наций-2024/2025 – в 22:00 (по киевскому времени).

Отметим, что последний раз Португалия побеждала Испанию еще в сезоне-2010/2011 (товарищеский матч 4:0). Поэтому у "Лузитан" во главе с Криштиану Роналду есть огромная мотивация впервые за 15 лет нанести поражение "Фурия Роха". Тем более, что на кону матча будет стоять звание чемпионов Лиги наций!