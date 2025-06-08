Второй трофей для Роналду: Португалия выиграла Лигу наций в напряженной серии пенальти

На "Альянц-Арене" в Мюнхене определился четвертый в истории победитель Лиги наций. В битве за трофей сошлись две пиренейские сборные.

Лига наций 2024-2025 подошла к завершению. В воскресенье, 8 июня, в Мюнхене состоялся финал турнира, в котором сборная Португалии встретилась с Испанией, сообщает 24 Канал.

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Стартовые составы

Обе команды уже имеют вкус побед в Лиге наций. Португалия стала первым триумфатором турнира в истории, выиграв его в 2019 году. Испанцы же вышли уже в третий финал подряд.

Два года назад "фурия роха" выиграла трофей по пенальти у Хорватии. Теперь же именно подопечные де ла Фуэнте считались фаворитами финала, хотя Роналду и компания были против.

Наставники сделали по две замены в основе по сравнению с полуфиналами. У Испании в основе вышли Мингеса и Руис, тогда как "сагреш" доверились с первых минут Витиньи и Консейсау. Последний стал одним из героев встречи с немцами, забив гол-красавец с замены.

Португалия – Испания 2:2 (пен – 5:3)

Голы: Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Оярсабаль, 45.

Испания ожидаемо захватила игровую инициативу со старта. Однако по опасным моментами Португалия не уступала сопернику, ведь не подпускала "фурию роху" близко к своим воротам.

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Впрочем именно подопечным де ла Фуэнте удалось первыми отличиться благодаря несогласованным действиям Кошты, Диаша и Инасиу. Игроки не разобрались в своей площадке после подачи с фланга, подарив мяч Субименди.

Первый гол в матче Португалия – Испания: смотрите видео

Поэтому оставалось попасть в пустые ворота. Однако Португалия смогла быстро восстановить паритет. Защита испанцев дала Мендешу войти в собственную площадку и точно пробить в дальний угол.

Мендеш сравнял счет в финале Лиги наций: смотрите видео

Команды были близки к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете. Но Оярсабаль был против, расписавшись в воротах Кошты на 45-ой минуте после разрезающего паса от Педри.

Оярсабаль вывел Испанию вперед: смотрите видео

Роналду on fire

После перерыва португальцы ожидаемо пошли вперед. Уже на четвертой минуте второго тайма Фернандеш забил красивым дальним ударом. Но гол был отменен из-за офсайда у Бруну.

Тем не менее давление от "сагреш" дало свой результат. На 60-й минуте Мендеш выполнил навес и мяч после рикошета оказался у Роналду. Тот легко расстрелял в упор ворота Симона.

Роналду забивает в финале Лиги наций: смотрите видео

Португалия хотела быстро забить и третий, но в конце концов отдала мяч Испании и стала ждать экстратаймов. "Фурия роха" попыталась вырвать победу, однако Диогу Кошта не позволил соперникам отличиться.

На эти экстратаймы уже не вышел Роналду, который в конце основного времени получил повреждение. В конце концов на остроту атак Португалии это не повлияло. Уже на второй минуте овертаймов едва не забил Семеду, который с 5-6 метров пробил мимо ворот.

Решающая серия пенальти

Кроме этого, выход Леау обострил атакующие действия Португалии. Игрока Милана приходилось накрывать нескольким соперникам. Это позволило "сагреш" иметь игровое преимущество в экстратаймах, однако команды в конце концов дошли до серии пенальти.

Там победа в итоге досталась Португалии. Команды били безошибочно до восьмого удара. Решающий промах на счету Мораты, вышедшего на замену в экстра-тайме.

Кошта отразил удар Альваро и принес своей сборной трофей. Для Португалии это второй триумф в Лиге наций и третий трофей за всю историю. Испания же слагает полномочия триумфатора турнира.

Видеообзор финала Лиги наций