"Лучше, чем на Сан-Сиро": посол Италии расхвалил качество газона стадиона Полесья

Посол Италии в Украине Карло Формоза отметил качественный газон на стадионе Полесье в Житомире. Он сравнил его с известной итальянской ареной.

В четверг, 27 февраля, посол Италии в Украине посетил тренировочную базу житомирского Полесья. В частности он посетил домашний стадион клуба, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Полесья.

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Формоза о газоне Полесья

Посол Италии отдельно выделил качество газона. Там использована самая современная технология.

Качество газона ФК Полесье лучше газон на Сан-Сиро,

– сказал Карло Формоза.

Справка. "Центральный стадион" в Житомире, на котором выступает Полесье, построили еще в 1951-м, а с 2005 по 2021 годы на арене происходила реконструкция.

Отметим, что сейчас "волки" занимают 5-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.