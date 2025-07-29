Известный рэпер и продюсер Потап выступил на международном музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле, который проходил в латвийской Юрмале. Во время своего выступления эпатажный певец вспомнил абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Концерт с участием Потапа состоялся в Юрмале в воскресенье, 27 июля. Во время выступления певец пытался завести публику, пишет 24 Канал.

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Как Потап выкрикивал фамилию Усика?

На сцене одиозный рэпер начал выкрикивать различные лозунги. Сначала Потап предложил кричать "НАБУ", таким образом напомнив о протестах в Киеве.

Затем певец вспомнил фамилию Олега Винника, который тоже в начале войны сбежал из Украины. Однако зал не слишком активно подыгрывал Потапу. Тогда он решил уйти с козырей и закричал фамилию абсолютного чемпиона мира.

"Ну хорошо, давайте международный украинский. Давайте все вместе: "Усик! Усик! Усик!", – закричал со сцены Потап.

Потап выкрикивает фамилию Усика: смотрите видео

Отметим, что во время выступления Потап никак не мог определиться, на каком языке говорить. Певец перепрыгивал с русского на украинский.

Напомним, что Александр Усик 19 июля победил Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Украинский боксер по этому показателю сравнялся с легендарным Мухаммедом Али.

Ранее сообщалось, что боксерская организация WBO санкционировала следующий поединок Александра Усика. Украинский чемпион должен встретиться на ринге с обязательным претендентом на титул.