Концерт за участю Потапа відбувся в Юрмалі у неділю, 27 липня. Під час виступу співак намагався завести публіку, пише 24 Канал.

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Як Потап вигукував прізвище Усика?

На сцені одіозний репер почав вигукувати різноманітні гасла. Спочатку Потап запропонував кричати "НАБУ", таким чином нагадавши про протести у Києві.

Потім співак згадав Олега Винника, який теж на початку війни втік з України. Проте зал не надто активно підігрував Потапу. Тоді він вирішив піти з козирів та закричав прізвище абсолютного чемпіона світу.

"Ну добре, давайте міжнародну українську. Давайте всі разом: "Усик! Усик! Усик!", – закричав зі сцени Потап.

Потап вигукує прізвище Усика: дивіться відео

Зазначимо, що під час виступу Потап ніяк не міг визначитися, якою мовою говорити. Співак перестрибував з російської на українську.

Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня переміг Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Український боксер за цим показником зрівнявся з легендарним Мухаммедом Алі.

Раніше повідомлялося, що боксерська організація WBO санкціонувала наступний поєдинок Олександра Усика. Український чемпіон повинен зустрітися на рингу з обов'язковим претендентом на титул.