Российский оккупант Евгений Константинов был ликвидирован в Курской области еще 21 ноября 2024 года. Однако известно об этом стало известно только сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об уничтоженном захватчике

Евгению Константинову было 25 лет. Бывший хоккеист был воспитанником новочебоксарского Сокола и СШОР №4. В сезонах 2009 – 2015 выступал за Сокол в юношеском первенстве России региона Поволжье.

Российские СМИ не сообщают, при каких обстоятельствах Константинов решил покинуть хоккей и вступить в захватническую армию. Также отсутствуют подробности его гибели.

24 марта оккупанта похоронили в его родном селе Урмары в Чувашской республике.

Отметим, что это не первый случай ликвидации "нейтрального" российского спортсмена. Ранее воины ВСУ отправили на концерт Кобзона хоккеиста Егора Сорокина из Перми.

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