Силы обороны уничтожили российского хоккеиста в Курской области
- Бывший российский хоккеист Евгений Константинов, вступивший в российскую армию, был ликвидирован в Курской области 21 ноября 2024 года.
- Константинов был похоронен 24 марта в своем родном селе Урмары в Чувашской республике, а детали о его переходе из хоккея в армию и обстоятельствах гибели неизвестны.
Бывший российский хоккеист Евгений Константинов пополнил статистику Генштаба Украины. "Нейтральный" спортсмен сменил клюшку на автомат, из-за чего получил 200-й номер.
Российский оккупант Евгений Константинов был ликвидирован в Курской области еще 21 ноября 2024 года. Однако известно об этом стало известно только сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об уничтоженном захватчике
Евгению Константинову было 25 лет. Бывший хоккеист был воспитанником новочебоксарского Сокола и СШОР №4. В сезонах 2009 – 2015 выступал за Сокол в юношеском первенстве России региона Поволжье.
Российские СМИ не сообщают, при каких обстоятельствах Константинов решил покинуть хоккей и вступить в захватническую армию. Также отсутствуют подробности его гибели.
24 марта оккупанта похоронили в его родном селе Урмары в Чувашской республике.
Отметим, что это не первый случай ликвидации "нейтрального" российского спортсмена. Ранее воины ВСУ отправили на концерт Кобзона хоккеиста Егора Сорокина из Перми.
Главное о Курской операции
- Напомним, что бои в Курской области начались 6 сентября 2024 года. Украинские вооруженные силы создали буферную зону на территории России, чтобы отвлечь захватчиков, которые участвовали в наступлении на других участках фронта.
- Благодаря Курской операции удалось уничтожить немало живой силы врага и важные логистические пути россиян.
- 15 марта 2025 года Генштаб Украины сообщил о выводе подразделений из района Суджи для занятия более выгодных позиций вдоль государственной границы.