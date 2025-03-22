На этот раз на фронте был ликвидирован известный российский футбольный фанат Иван Демидов. "Ботокс" воевал против Украины с 2014 года, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о Демидове

Иван Демидов был ярым фанатом московского Торпедо и участником неонацистской группировки "Эспаньойла". "Ботокс" имел несколько наград, а именно был "кавалером Ордена Мужества" и носил "Крест добровольца Донбасса".

Оккупант, кроме Украины, воевал в Ливии и Сирии, находясь в группе "Вагнера". Должность Ивана Демидова – боевой медик.

Многие детали россияне не раскрывают относительно гибели Ивана Демидова. Однако известно, что "Ботокс" был ликвидирован в Белгородской области вблизи населенного пункта Красная Яруга.

Ранее 18 марта один из российских военкоров сообщил, что ВСУ нанесли успешный удар по живой силе и технике в Красной Яруге, нанеся значительные потери оккупантам. Возможно, Иван "Ботокс" Демидов попал под этот обстрел.