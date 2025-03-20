Экс-футболист сборной Украины высказался о потере Мудрика

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о ситуации с Михаилом Мудриком. Он сказал, как его потеря повлияет на игру команды.

В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет первый матч в рамках плей-офф Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять национальной команде Бельгии.

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Как повлияет отсутствие Мудрика

Футболист Челси не примет участие в матче, поскольку вокруг него развернулся допинг-скандал и он пока отстранен от футбола. Левченко считает, что Мудрик имеет те качества, которые выделяют его среди других, пишет 24 канал со ссылкой на XSport.

Миша до этой истории показал в отдельных эпизодах, что он может делать на поле разницу. Нужно лишь поддержать такого игрока. Его потеря – однозначно минус, но я вижу несколько вариантов,

– сказал Евгений Левченко.

Справка. В середине декабря в сети появилась информация о том, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" украинского игрока обнаружили запрещенное вещество, из-за чего он сейчас отстранен.

Обратите внимание, что матч Украина – Бельгия начнется в 21:45 по киевскому времени.