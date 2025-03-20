У четвер, 20 березня, збірна України зіграє перший матч в межах плей-оф Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть національній команді Бельгії.

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Як вплине відсутність Мудрика

Футболіст Челсі не візьме участь у матчі, оскільки навколо нього розгорнувся допінг-скандал і він наразі відсторонений від футболу. Левченко вважає, що Мудрик має ті якості, які виділяють його серед інших, пише 24 канал з посиланням на XSport.

Мишко до цієї історії показав в окремих епізодах, що він може робити на полі різницю. Потрібно лише підтримати такого гравця. Його втрата – однозначно мінус, але я бачу кілька варіантів,

– сказав Євген Левченко.

Довідка. В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину, через що він наразі відсторонений.

Зверніть увагу, що матч Україна – Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом.