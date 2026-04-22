Повторил достижение Блохина и сравнялся с Сабо: как Ребров тренировал сборную Украины

История сотрудничества Сергея Реброва и сборной Украины официально завершилась. С ним национальная команда выиграла меньше половины матчей.

В среду, 22 апреля, из официальных источников УАФ стало известно, что Сергей Ребров больше не будет работать со сборной Украины как главный тренер. 24 Канал подвел итоги почти трехлетнего периода специалиста во главе сине-желтых.

Какими достижениями отметился Сергей Ребров в роли руководителя сборной?

Главным успехом Сергея Станиславовича стал выход со сборной на Евро-2024. Тогда тренер записал в свой актив два весомых достижения: стал первым после Шевченко, кому удалось вывести Украину на ЧЕ.

Также он был вторым тренером, который сумел квалифицироваться с нашей сборной на большой турнир уже в первой кампании. В отборе к ЧМ-2006 такого показателя достиг Олег Блохин.

Летом 2024 года, во время Евро, Украина Реброва сумела установить историческое достижение, но с печальным оттенком - впервые команда, набравшая 4 балла на групповом этапе, не вышла в плей-офф.

Что говорят о Реброве статистические показатели?

Здесь уже бывший наставник команды не на первых позициях. По данным портала Transfermarkt, под руководством Реброва национальная сборная провела 34 матча: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

За всю историю сборной Украины лишь шесть специалистов провели более 20 матчей в качестве главных тренеров. Ребров по проценту побед делит четвертую строчку с Йожефом Сабо.

Показатели тренеров, которые провели более 20 матчей во главе сборной Украины:

Михаил Фоменко – 64.9% побед, 37 матчей. Алексей Михайличенко – 57.1% побед, 21 матч. Андрей Шевченко – 49.0% побед, 51 матч. Сергей Ребров и Йожеф Сабо (два матча в роли и.о.) – 47.1% побед, 34 матча. Олег Блохин – 43.7% побед, 64 матча.

Добавим, что несмотря на отставку, 51-летний тренер останется в структуре УАФ. В ассоциации сообщили, что Ребров и в дальнейшем будет работать в ее структуре как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Чем еще запомнился Ребров в сборной Украины?