У середу, 22 квітня, з офіційних джерел УАФ стало відомо, що Сергій Ребров більше не працюватиме зі збірною України як головний тренер. 24 Канал підбив підсумки майже трирічного періоду фахівця на чолі синьо-жовтих.

Якими здобутками відзначився Сергій Ребров у ролі керманича збірної?

Головним успіхом Сергія Станіславовича став вихід зі збірною на Євро-2024. Тоді тренер записав до свого активу два вагомі досягнення: став першим після Шевченка, кому вдалося вивести Україну на ЧЄ.

Також він був другим тренером, який зумів кваліфікуватися з нашою збірною на великий турнір уже за першої кампанії. У відборі до ЧС-2006 такого показника досяг Олег Блохін.

Влітку 2024 року, під час Євро, Україна Реброва зуміла встановити історичне досягнення, але з сумним відтінком — уперше команда, яка набрала 4 бали на груповому етапі, не вийшла до плей-оф.

Що говорять про Реброва статистичні показники?

Тут уже колишній наставник команди не на перших позиціях. За даними порталу Transfermarkt, під керівництвом Реброва національна збірна провела 34 матчі: 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

За всю історію збірної України лише шість фахівців провели понад 20 матчів як головні тренери. Ребров за відсотком перемог ділить четверту сходинку з Йожефом Сабо.

Показники тренерів, які провели понад 20 матчів на чолі збірної України:

Михайло Фоменко – 64.9% перемог, 37 матчів. Олексій Михайличенко – 57.1% перемог, 21 матч. Андрій Шевченко – 49.0% перемог, 51 матч. Сергій Ребров та Йожеф Сабо (два матчі у ролі в.о) – 47.1% перемог, 34 матчі. Олег Блохін – 43.7% перемог, 64 матчі.

Додамо, що попри відставку, 51-річний тренер залишиться у структурі УАФ. В асоціації повідомили, що Ребров і надалі працюватиме у її структурі як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Чим ще запам’ятався Ребров у збірній України?