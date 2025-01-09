Спас только собаку: дом олимпийского чемпиона сгорел в результате пожаров в Калифорнии

В штате Калифорния (США) бушуют масштабные лесные пожары. Из-за стихийного бедствия тысячи людей остались без жилья.

Тысячи домов в районе Лос-Анджелеса сгорели в результате лесных пожаров, которые бушуют в Калифорнии. Страшное пламя уничтожило дом и бизнес олимпийского чемпиона по плаванию Гэри Холла-младшего, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Swimming World.

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Знаменитый пловец остался без олимпийских наград

Во время пожара Гэри находился в доме, когда увидел в окне пламя, которое быстро приближалось.

Холл-младший успел схватить собаку, дедушкину картину, а также религиозный оберег, который ему подарила дочь, и быстро побежал в сторону океана. Он вынужден был оставить все свое имущество: семейные реликвии, фотографии, а также десять олимпийских наград.

За считанные минуты дом знаменитого пловца превратился в пепел. Вместе с жильем Гэри потерял свой бизнес. Возле дома находился бассейн, где он обучал детей плаванию.

На платформе GoFundMe была создана страница для сбора средств на нужды пострадавшего чемпиона. За сутки неравнодушные люди задонатили почти 30 тысяч долларов.

Друзья Холла собирают ему деньги / скриншот сайта GoFundMe

Спортивные достижения Холла