Изменения касаются пяти игровых ситуаций и вводят наказание для тех, кто привык симулировать или затягивать время неспортивными методами, пишет The Touchline в сети X.

За что ФИФА вводит новые наказания в футболе?

По информации OneFootball, отныне игроки во время замены вынуждены будут покинуть поле в течение 10 секунд. Если же этого не произойдет, то 1 минуту команда будет оставаться в меньшинстве, и только после этого новому футболисту позволят войти в игру.

Также 1 минута в меньшинстве предусмотрена, если футболисту оказывали медицинскую помощь на поле и он после этого вышел за его пределы. Вернуться сразу можно будет только в том случае, если на игроке был зафиксирован фол, который наказан желтой или красной карточкой. Иначе придется ждать – чтобы не было желания симулировать.

Вбрасывание за боковую и удары от ворот нужно выполнить в течение 5 секунд под угрозой потерять владение мячом. Ранее такого ограничения формально не существовало, арбитр сам решал, затягивает ли игрок время.

Какие новые случаи применения VAR?

Работу системы видеоповторов для рефери расширяют на два дополнительных игровых сценария. VAR сможет вмешиваться, когда игроку показывают вторую желтую карточку – ранее просматривать решение можно было только в случае прямого удаления.

Также появляется давно ожидаемая возможность исправлять ошибки с назначением угловых. Если мяч вышел от команды в атаке, арбитр на видеоповторе может подсказать главному, что углового нет.

Когда заработают изменения?