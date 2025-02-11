Во вторник, 11 февраля, в Киеве в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента УАФ Андрея Шевченко. Произошла она по случаю годовщины работы легенды Динамо во главе ассоциации.

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25 января 2024 года Исполком УАФ избрал Шевченко новым президентом организации вместо Андрея Павелко. Представитель 24 Канала посетил мероприятие в Доме футбола и рассказывает обо всем самом интересном из него.

Девять пунктов Шевченко

Шевченко начал свое выступление с благодарности Вооруженным силам Украины, а также работникам УАФ за этот год работы. В 2024-м президент представил свой план развития футбола в Украине, который состоял из девяти пунктов:

прозрачность

диджитализация

подготовка специалистов

развитие сборных

сотрудничество с клубами

реформа арбитража

посттравматическое восстановление

эффективный маркетинг

международное сотрудничество

По всем этим пунктам председатель УАФ и его команда предоставили краткий отчет. К примеру, большой акцент был сделан на финансовой составляющей и ее прозрачности.

Финансовые итоги

Согласно отчету УАФ, организация заработала 7,7 миллиона евро за 2024 год. Поступления в ассоциацию составили 29,1 миллиона евро, тогда как расходы – 21,8 миллиона. При этом 400 тысяч евро оставались на балансе УАФ на момент назначения Шевченко.

Главным источником поступлений был УЕФА, который выделил более 75% от всех доходов организации. В свою очередь среди расходов самой весомой статьей стало содержание национальной сборной Украины (31%).



Отчет по поступлениям в УАФ за 2024 год / скриншот из презентации



Отчет по расходам в УАФ за 2024 год / скриншот из презентации

Большое внимание в УАФ уделили вопросу диджитализации футбола. Шевченко отметил, что Украина существенно отстает в этом вопросе от ведущих европейских стран, но движется в направлении развития цифровизации.

УАФ начала воплощение электронного оборота документов, также идет работа над электронной системой управления соревнований. Кроме того, ассоциация планирует создать мобильное приложение для фанатов и субъектов футбола для оперативного доступа к важной информации.

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Вспомнили и о новых спонсорах национальной сборной. Компания Adidas уже одевает команду и в 2025 году планирует выпустить эксклюзивную форму для Украины. Также УАФ начала сотрудничество с "АВТ-Бавария", которая представила новый автобус для "сине-желтых".



Автобус для сборной Украины / скриншот с презентации

Час ответов на вопросы

Другим пунктам этого плана было уделено меньше внимания. После этого слово предоставили журналистам, которые около часа расспрашивали Андрея Николаевича о наиболее интересных вопросах. Пробежимся по ним.

Обновленный Кубок Украины. УАФ разрабатывает новую стратегию формата Кубка. Ассоциация признает, что турнир стал менее интересным для зрителей, поэтому намерена освежить формат соревнования и разработать новый трофей для победителя.

Инвестиции в инфраструктуру. Ассоциация пока не уделяет большое внимание развитию футбольной инфраструктуры. Андрей Шевченко оставил этот вопрос на послевоенное время, а средства под развитие объектов хранятся на специальных счетах от ФИФА и УЕФА.

О допинг-истории Михаила Мудрика:

Я общался с Михаилом и его представителями. К нам пришли запросы от его юристов, мы с ними на контакте. Жаль, что так сложилось, но Мудрик – очень важный футболист для национальной команды. Мы его будем поддерживать,

– заявил Шевченко.

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Рекрутинг украинских футболистов за рубежом. УАФ формирует структуру, за которую отвечают Сергей Ребров и Унаи Мельгоса. У них есть скауты, команда занимается разработкой структуры для поиска игроков для сборных Украины.

Шевченко спросили о его статусе резидента Великобритании:

Переход украинцев за границу. Вопрос касался того, насколько законно украинские игроки выезжают за границу и остаются там играть во время военного положения. Андрей Шевченко отметил, что УАФ не занимается вопросами трансферов игроков и не может нести за это ответственность.

Матчи Украины в Германии. Журналист "West German Radio" из Германии поинтересовался, планирует ли наша команда проводить матчи отбора на ЧМ-2026 в их стране. Председатель УАФ заявил, что рассматриваются все возможные страны с немалым количеством украинских фанатов и Германия среди них.

О Тимощуке в CAS и отношениях с Каладзе:

Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества и моя тоже. То, что он выиграл в суде апелляцию, это не мы принимали решение. Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе. В вопросе с Каладзе я поддерживаю нашего Президента и Украину. Каладзе для меня не существует,

– заявил Шевченко.

Завод в Краматорске. Президент УАФ отметил, что завод по производству искусственных полей в Краматорске существует, но он арестован. Полгода назад туда пожаловали представители ассоциации, там все было. Потом была информация о возможном прилете, но он все равно арестован.

Приезд Клоппа в Украину. Шевченко решил не обещать, но сообщил, что с Юргеном продолжаются переговоры о его приезде в Украину. Также УАФ ведет разговоры о мастер-классах от других топ-тренеров.