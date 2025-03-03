На экваторе сезона: Динамо провело медиамероприятие по случаю рестарта УПЛ и борьбы за чемпионство

Представители Динамо и партнер "бело-синих" GGBet откровенно пообщались с журналистами после насыщенных сборов в Турции. Рассказываем обо всем самом интересном на этой встрече.

Киевское Динамо провело встречу с журналистами по итогам зимних сборов в Турции. 24 Канал посетил мероприятие в столице Украины и рассказывает обо всех наиболее интересных моментах из него.

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Итоги сборов

На общение с журналистами пришли четыре представителя Динамо: заместитель гендиректора Максим Радуцкий, главный тренер Александр Шовковский, а также двое игроков – Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок.

Спикеры начали свое выступление с благодарности Вооруженным силам Украины. К примеру, Александр Шовковский напомнил, что именно благодаря нашей армии футбольные команды могут заниматься своим любимым делом. После этого коуч подошел к итогам зимних сборов.

Сборы – это неотъемлемая часть нашей жизни, одна из непростых. Это тот период, когда делается фундамент будущего творения. Надеемся, решим задачу, что ставится, и удачно пройдем наш путь. Эти сборы продолжались аж полтора месяца, поэтому были непростыми. Надо было несколько раз менять локацию. У нас есть понимание эффективности сборов, они должны быть где-то две недели. И так было до войны. Но жизнь вносит свои коррективы, надо с этим работать дальше,

– отметил Шовковский.



Александр Шовковский был открытым и искренним в ответах журналистам / фото ФК Динамо

Киевляне проводили сборы на берегу Средиземного моря в Турции. Там Динамо отыграло десять товарищеских матчей, в которых потерпело лишь одно поражение:

Динамо – Магдебург 1:3

Динамо – Стяуа 2:1

Динамо – Видзев 1:1

Динамо – Марибор 2:0

Динамо – ЦСКА 1948 4:1

Динамо – Ллапи 2:2

Динамо – Шкендия 3:2

Динамо – Эсбьерг 2:0

Динамо – РФШ 1:0

Динамо – Петрокуб 2:0

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Кроме того, посреди сборов киевляне вынуждены были провести два официальных матча в Лиге Европы из-за нового формата турнира. Получилось довольно удачно – 3:3 против Галатасарая и 1:0 против РФШ.

Впервые играли официальные матчи в январе. Это был вызов для нас, надо было к ним подготовиться. Команда провела их неплохо. Но итогов сборов пока не будет, мы будем делать их после окончания сезона. В это промежуточное время сказать что-то сложно. Первые туры дали много неоднозначных результатов. Мы прошли нормально сборы, без травм. В последнем периоде в команду влез какой-то вирус. 6-7 игроков переболели, некоторые с осложнениями. Но мы и это прошли,

– рассказал тренер Динамо.

К слову, Андрей Ярмоленко признался:, что для него игры в январе стали чем-то совершенно новым, но новый формат Лиги Европы ему понравился. Лидер Динамо хотел чего-то нового в формате еврокубков, поэтому ему было интересно.



Андрей Ярмоленко немало шутил на встрече / фото ФК Динамо

Вопросы от СМИ

После этого спикеры перешли к ответам на вопросы журналистов. К чести каждого из них, представителям СМИ удалось достаточно пообщаться с представителями Динамо.

Ответы были довольно широкими и откровенными, а поставить свой вопрос смог каждый желающий. К примеру, Александр Шовковский откровенно прокомментировал непродажу Владимира Бражка в Вулверхэмптон.

Справка. Медиамероприятие "На экваторе сезона" было организовано ФК Динамо совместно с компанией GGBET. Она является партнером киевлян в еврокубках, а также на сборах.

В свою очередь 24 Канал задал вопрос Александру Пихаленку о его амбициях на игру за рубежом и вспомнил о переходе в Динамо на фоне отказа Шахтер. Вот что ответил хавбек Динамо:

Тогда были предложения и из Европы. Но я принял решение о том, чтобы играть в Динамо и приносить ему пользу. Как сказал Александр Шовковский, каждый игрок хочет поиграть в топовом чемпионате. Но надо, чтобы тебе и клуб тоже подходил, а не просто так ехать куда угодно,

– передает слова Пихаленка 24 Канал.



Александр Пихаленок мог оказаться в Европе вместо Динамо / фото ФК Динамо

Столетие Динамо

Также интересной информацией поделился и заместитель гендиректора киевлян Максим Радуцкий. Он признался, что Динамо готовится к празднованию своего столетия, которое состоится в 2027 году.

По его словам, уровень подготовки "бело-синих" к юбилею можно сравнить по масштабу с мероприятиями, которые проводились перед финалом Евро-2012. Впрочем, главное условие для этого – это окончание войны на тот момент, ведь во время нее делать громкие празднования неуместно.

Напомним, что после 19-ти туров чемпионата Украины Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Шовковского опережают на шесть баллов Александрию и на восемь – Шахтер. Однако у "горняков" есть матч в запасе.