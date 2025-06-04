Команда с Черниговщины неожиданно в матчах плей-офф одолела в серии пенальти Ворсклу, которая впервые вылетела из УПЛ. Своими эмоциями от этого события поделился президент Кудривки Роман Солодаренко

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Готов воплотить мечту

Он рассказал, что не верит в удачу и не считает серию пенальти лотереей. По его мнению, команда вполне заслужила повышение в классе своей самоотдачей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Футбол.

Полагаюсь всегда исключительно на собственные силы. Кудривка в ответном матче показала, что мы команда, которая умеет терпеть, бороться и выгрызать победу. Лотерея или не лотерея – серия послематчевых пенальти, удача это не удача... Не знаю. Матч в Полтаве показал, что Кудривка действительно больше хотела победить,

– сказал Солодаренко

Также Роман Солодаренко прокомментировал свой статус, ведь является играющим президентом и неоднократно попадал в заявку своей команды. Он пока так и не дебютировал за нее на профессиональном уровне, но сделал громкий анонс на предстоящую кампанию:

"Думаю, что в матчах УПЛ в следующем сезоне я смогу сыграть за Кудривку и наконец дебютировать в профессиональном футболе".

К слову. Сейчас Роману Солодаренку 41 год. Он является уроженцем Кудривки и немало матчей сыграл на любительском уровне, но никогда не выступал на профессиональном.

Напомним, что в УПЛ по результатам предыдущего сезона поднялись также Эпицентр, Полтава и Металлист 1925. Для первых двух клубов, как и для Кудривки, это будет дебют в элите украинского футбола.