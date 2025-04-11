Анчелотти поставили ультиматум: при каком условии наставник останется в Реале

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может покинуть команду в ближайшее время. В клубе назвали условия для этого.

В нескольких последних матчах Реал терпел неудачи. В клубе подняли вопрос о возможной смене тренера.

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При каком условии Анчелотти покинет Реал

Руководство клуба поставило итальянскому тренеру ультиматум, пишет 24 канал со ссылкой на Defensa Central.

Анчелотти должен выиграть хотя бы один большой трофей, чтобы остаться в клубе. Если тренер не справится с задачей, то он будет уволен.

Команду возглавит Альваро Арбелоа или Сантьяго Солари. Это временная замена на момент проведения клубного чемпионата мира-2025.

Ожидается, что затем на должность главного тренера команды назначат Хаби Алонсо, который сейчас тренирует немецкий Байер.

Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне.