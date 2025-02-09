Принц Гарри подошел лично поддержать украинских спортсменов на Играх непокоренных

Основатель Игр непокоренных Принц Гарри лично поддержал украинских спортсменов на церемонии открытия. Тем самым он шокировал наших представителей.

В субботу, 8 февраля, состоялась церемония открытия Игр непокоренных-2025. Соревнования стартовали в канадском Ванкувере.

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Принц Гарри поддержал украинцев

Сборная Украины вышла на арену BC Place, скандируя лозунг "Украина – превыше всего!", пишет 24 канал.

Во время выступления на торжественной церемонии открытия Принц Гарри отметил, что несмотря на разногласия здесь, на Invictus Games, все опираются на взаимное уважение, яростно соревнуются, но верят друг в друга.

После своей речи он подошел к представителям сборной Украины, чтобы поддержать их.

Справка. В 2025 году Украина будет иметь самое большое представительство за всю историю – 35 спортсменов.

Отметим, что соревнования Игр непокоренных состоятся с 9 до 16 февраля.