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Sport News 24 Бокс Появился промо ролик реванша Усик – Дюбуа
28 апреля, 12:03
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Появился промо ролик реванша Усик – Дюбуа

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа назначен на 19 июля на "Уэмбли".
  • Опубликован трейлер ко второму противостоянию, где Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
  • В первом бою в августе 2023 года Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.

Организаторы назначили дату реванша Усик –Дюбуа на 19 июля. К началу боя уже появился трейлер.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Промо к реваншу

Команды боксеров опубликовали трейлер ко второму противостоянию Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

На кону все на "Уэмбли". Даниэль Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе этого века в грандиозном реванше с Александром Усиком,
– написали в промоутерском агентстве.

Трейлер реванша Усик – Дюбуа

Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.